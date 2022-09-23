Собчак: женщин-медиков в Свердловской области заставляют подписать контракт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Трех женщин с медицинским образованием принуждают подписать контракты на военную службу несмотря на то, что у них нет опыта оказания помощи в экстренных ситуациях, а одна из них три года уже не занимается медициной, написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Собеседницы журналистки рассказали, что им угрожали вплоть до уголовной ответственности за неявку.

Я не работаю в медицине уже три года, одна из девочек – акушерка, другая педиатр, нам 20-24 года. Мы никогда никто не служил, у нас нет боевого опыта, мы не участвовали в экстренных случаях оказания медицинской помощи, у нас нет ничего, — передает Собчак слова одной из девушек.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признал, что ошибки в военкоматах случаются. По его словам, это происходит из-за спешки с выполнением задач в рамках мобилизации. В частности, повестки приходили людям, не подходящим по возрасту, не служившим в армии и не имеющим военной специальности. Депутат заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.