Снег выпал в двух регионах России накануне августа

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Снег выпал в четверг, 29 июля, в Магаданской области на Чукотке. Метеорологи предупредили о похолодании до минус 4 градусов, сообщает «Интерфакс».

Кадры непогоды публикуют в соцсети очевидцы, отмечая, что всё это происходит в разгар лета.

Информация о снегопаде подтверждается. Местами мы ожидали ночью заморозки. Низкие температуры вполне могли привести к появлению снега с дождём, — приводит агентство слова собеседника в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вторым регионом, где накануне августа выпал снег, стала Чукотка. Температура на арктическом побережье округа сейчас ниже нуля.

Местами небольшой дождь, на севере мокрый снег. Местами туман. Ветер на побережье Берингова пролива южной четверти, на остальной территории северный 5–10 м/с, порывы 15–20 м/с, — говорится в сообщении окружного Гидрометцентра.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что после аномальной жары в Россию зимой, вероятно, придут сильные морозы. По словам специалиста, такой прогноз подтверждается статистикой предыдущих лет.