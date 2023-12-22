Снаряд ВСУ прилетел на территорию детского сада в Донецке Кулемзин: один из снарядов ВСУ упал на территорию детского сада в Донецке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Один из снарядов упал на территорию детского сада, повредил забор и остекление. Никто из детей или сотрудников дошкольного учреждения не пострадал.

При обстреле Кировского района на территории детского сада № 69 по улице Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление. Пострадавших нет, — сообщил Кулемзин.

Ранее украинская армия нанесла удары по Донецкому национальному техническому университету. В Сети появились кадры, на которых виден густой дым в районе обстрела. Повреждения получили помещения вуза, в здании выбиты стекла. По словам очевидцев, ВСУ выпустили «очень много» снарядов по университету.

Сведений о пострадавших или погибших в результате обстрела не поступало. Представительство ДНР в СЦКК при этом уточнило, что с начала суток 21 декабря украинские войска обстреливали Донецк 10 раз. ВСУ выпустили по городу 41 снаряд калибров 155 мм и 152 мм. Также в Петровском районе зафиксировали сброс взрывчатки с дрона ВСУ.