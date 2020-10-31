СМИ опубликовали переписку в родительском чате перед избиением риелтора

https://static.news.ru/photo/27bd78b4-1c85-11eb-a8e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спор в чате родителей, предшествовавший избиению мужчины в Волгограде, начался из-за несогласия участников друг с другом в вопросе места проведения школьного теста.

По мнению учителя русского языка, решение теста должно было пройти с 14:30 до 16:30, при этом занятия у школьников заканчивались в 14:00. Пострадавший ответил, что это невыполнимо. В ответ одна из женщин рекомендовала выполнять детям домашнее задание на переменах или по дороге в школу. После этого между участниками началась словесная перепалка.

Впоследствии в конфликт вмешался муж одной из участниц, передаёт издание «Волгоград онлайн». Он заявил, что найдёт обидчика своей жены, и посоветовал ему заранее обзавестись больничным.

Как писал NEWS.ru, конфликт в родительском чате одной из школ Волгограда стал причиной избиения риелтора Романа Гребенюка, в результате чего он скончался, не приходя в сознание. Нападавший был задержан. Его коллеги хотят приехать к дому зачинщиков конфликта, чтобы привлечь внимание общественности к совершённому преступлению.