СМИ опубликовали переписку в родительском чате перед избиением риелтора

Спор в чате родителей, предшествовавший избиению мужчины в Волгограде, начался из-за несогласия участников друг с другом в вопросе места проведения школьного теста.
По мнению учителя русского языка, решение теста должно было пройти с 14:30 до 16:30, при этом занятия у школьников заканчивались в 14:00. Пострадавший ответил, что это невыполнимо. В ответ одна из женщин рекомендовала выполнять детям домашнее задание на переменах или по дороге в школу. После этого между участниками началась словесная перепалка.
Впоследствии в конфликт вмешался муж одной из участниц,
Как писал NEWS.ru, конфликт в родительском чате одной из школ Волгограда стал причиной избиения риелтора Романа Гребенюка, в результате чего он скончался, не приходя в сознание. Нападавший был задержан. Его коллеги хотят приехать к дому зачинщиков конфликта, чтобы привлечь внимание общественности к совершённому преступлению.