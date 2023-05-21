Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане Один человек погиб в ДТП с участием автобуса на федеральной трассе в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автобус, в котором ехали 22 человека, столкнулся с легковым автомобилем на федеральной трассе в Дагестане. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. Инцидент произошел вечером 21 мая на 8-м километре автодороги Кочубей — Минводы.

35-летний житель Унцукульского района, управляя автомобилем марки Lada Priora, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирским автобусом марки «Неоплан» под управлением 61-летнего жителя города Кизляра, в котором на момент ДТП было 22 пассажира, в том числе и один ребенок, — сообщили в МВД.

В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Пассажиры автобуса не пострадали. Они продолжат следование на другом автобусе.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись более девяти автомобилей. Авария произошла в результате плохой видимости на дороге из-за дыма от лесных пожаров, а также из-за превышения скорости некоторыми водителями. По данным местной Госавтоинспекции, в результате ДТП есть пострадавшие.

Также стало известно, что в аварии в Большеглушицком районе недалеко от поселка Степной под Самарой погибли пять человек, в том числе двое детей. На дороге столкнулись большегруз и легковая машина, водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли.