Служебная собака помогла раскрыть кражу мяса для шашлыка в ХМАО

https://static.news.ru/photo/72b41f08-f97b-11ea-87a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Winifred Brown/Global Look Press

Служебная собака помогла сотрудникам полиции Ханты-Мансийска раскрыть кражу 10 килограммов мяса для шашлыка.

Благодаря работе кинолога с собакой подозреваемого арестовали по горячим следам.

Собака взяла след и довела полицейских до гаражного кооператива, где находился подозреваемый. Им оказался неработающий житель Свердловской области 1993 года рождения, который в содеянном признался. Молодой человек пригласил друзей провести вместе вечер и к появлению сотрудников полиции уже успел пожарить всё мясо, — привели сообщение пресс-службы Ханты-Мансийского межмуниципального отдела МВД в РИА Новости.

Отмечается, что о краже заявил предприниматель. Он сообщил, что неизвестные похитили 10 килограммов куриного мяса и шампуры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчине, который не устоял перед желанием поесть шашлыка с друзьями, грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый арестован.

Как писал NEWS.ru ранее, Кронштадтский районный суд Петербурга завершил рассмотрение дел трёх жителей города, которые жарили шашлык на Вечном огне. Один из них получил два года ограничения свободы. Ещё две участницы должны заплатить штраф по 15 тысяч рублей.