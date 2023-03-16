Следствие рассказало о начинке сброшенной на трубопровод «Дружба» бомбы РБК: сброшенная на трубопровод «Дружба» бомба была начинена пластитом и шариками

Фото: Пресс-служба МЧС по Липецкой области/РИА Новости

Самодельное взрывное устройство, которое сотрудники «Транснефти» обнаружили в Брянской области на крыше нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» трубопровода «Дружба», оказалось начинено 500 граммами пластита и металлическими шариками, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предположительно, бомбу сбросили с беспилотника.

По словам собеседника агентства, следствие выяснило, что самодельное взрывное устройство было сделано из пластиковой трубы и оснащено детонатором. Правоохранительные органы проводят взрывотехническую экспертизу.

Ранее сообщалось, что 15 марта на нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области было найдено самодельное взрывчатое устройство. По информации канала, после обнаружения бомбы на место ЧП были вызваны саперы, которые разминировали ее.

Позже представитель компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что взрывные устройства носили следы падения с большой высоты. Разрушение корпусов бомб произошло после удара о землю при падении с дронов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что дрон, прилетевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Белгородской области. БПЛА врезался в пустой резервуар емкостью 3000 тонн, в результате чего в нем образовалась дыра площадью один квадратный метр. При этом никто не пострадал.