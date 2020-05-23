Следователи возбудили дело из-за невыплаты 870 млн предпринимателям Орла

Следственный комитет РФ по Орловской области после прокурорской проверки возбудил уголовное дело в связи с невыплатой 870 млн рублей предпринимателям Орла по контрактам, заключённым с подведомственными учреждениями мэрии.
Об этом
СК РФ на основании выявленных нарушений возбудил дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).
Как передавал NEWS.ru, 19 мая следователи возбудили первое в России уголовное дело из-за невыплаты надбавок работающим с коронавирусными больными медикам.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен