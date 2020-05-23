Следователи возбудили дело из-за невыплаты 870 млн предпринимателям Орла

https://static.news.ru/photo/b3157374-9da7-11ea-9cb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Следственный комитет РФ по Орловской области после прокурорской проверки возбудил уголовное дело в связи с невыплатой 870 млн рублей предпринимателям Орла по контрактам, заключённым с подведомственными учреждениями мэрии.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры, которая взяла дело на особый контроль. Предварительно установлено, что сотрудники финансово-экономического управления администрации Орла допустили заключение контрактов подведомственными учреждениями мэрии, которые при этом не были обеспечены средствами из бюджета. Бизнесмены исполнили контракты в полном объёме, однако причитающиеся им 870 млн рублей не получили.

СК РФ на основании выявленных нарушений возбудил дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Как передавал NEWS.ru, 19 мая следователи возбудили первое в России уголовное дело из-за невыплаты надбавок работающим с коронавирусными больными медикам.