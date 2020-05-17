Следователи начали проверку в Белгородской области из-за невыплат врачам

https://static.news.ru/photo/e7839f48-9864-11ea-b482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи Следственного комитета сообщили о начале проверки в Белгородской области. Причиной стала информация о невыплатах надбавок врачам.

По словам медиков, не все получили обещанные выплаты за работу с коронавирусом, а региональное правительство ситуацию не исправило, — цитирует сообщение представителей СК РБК.

На данный момент ведётся допрос чиновников, врачей и ответственных за выплаты. Проверка началась после публикации видеозаписи, на кадрах которой медиков из КЧР попросили «закрыть рты».

Как сообщал NEWS.ru, прокуратура нашла нарушения в выплатах надбавок медикам в Прикамье.