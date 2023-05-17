Следователи изъяли оружие у охранников, которые не пропустили Бастрыкина «Фонтанка»: следователи пришли с обыском в ЧОП «АГИС» не пропустивших Бастрыкина охранников

Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Александр Бастрыкин

«Фонтанка» сообщает, что сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ приехали с обыском в охранную компанию «АГИС». Ранее представители этой организации не пустили главу СК Александра Бастрыкина на стройплощадку на намыве Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

По данным «Фонтанки», силовики выломали дверь и изъяли документы, а также несколько десятков единиц зарегистрированного оружия.

Ранее сообщалось, что главу СК не пустили на намыв Васильевского острова, где он собирался проверить строительство искусственного участка земли. Он пришел на объект в штатском и без охраны. Бастрыкин показал охранникам свое удостоверение, однако те все равно отказались его впускать. Спустя час он пришел в сопровождении омоновцев, после чего сотрудники ЧОПа пропустили главу СКР на объект. СК возбудил уголовное дело в отношении работников частной охранной организации.

Следственный комитет также возбудил дело о нарушении правил охраны окружающей среды. Застройщик планировал возвести на северном намыве Васильевского острова квартал «Новый Васильевский». На его территории должны были появиться дома, набережная, пляж и парк. Местные жители выступили против застройки.