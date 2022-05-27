Скончалась женщина, раненая во время обстрелов под Белгородом

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В Белгородской области скончалась женщина, получившая ранение в результате обстрела села Журавлёвка с украинской стороны. О её смерти сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что врачи делали всё возможное для спасения её жизни

У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран, — написал губернатор.

Он добавил, что в целом обстановка в Белгородской области спокойная, за исключением нескольких приграничных населённых пунктов. Губернатор подчеркнул, что посещать их нельзя до особого распоряжения властей.

Ранее Гладков раскрыл подробности обстрела села Солохи, в ходе которого пострадал один человек. Он уточнил, что раненому оказывается необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.

25 мая власти Белгородской области было продлено действие «жёлтого» уровня террористической опасности. Он будет сохраняться до 9 июня.