https://static.news.ru/photo/c60c1c8a-e74f-11e9-b376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

При строительстве супермаркета в селе Смоленском Алтайского края рабочие нашли два скелета.

Предполагается, что останки могут принадлежать священнослужителям, так как в одной из могил была обнаружена похожая на рясу одежда.

По данному факту назначили доследственную проверку. До этого на месте строительства находился храм Смоленской иконы Божьей Матери, который разрушили в 1930-е годы, сообщает ТАСС.

Как ранее писал News.ru, российские учёные из Института археологии РАН обнаружили под Брянском святилище людей, живших там 23 тысячи лет назад.