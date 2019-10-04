При строительстве супермаркета в селе Смоленском Алтайского края рабочие нашли два скелета.
Предполагается, что останки могут принадлежать священнослужителям, так как в одной из могил была обнаружена похожая на рясу одежда.
По данному факту назначили доследственную проверку. До этого на месте строительства находился храм Смоленской иконы Божьей Матери, который разрушили в 1930-е годы, сообщает ТАСС.
Как ранее писал News.ru, российские учёные из Института археологии РАН обнаружили под Брянском святилище людей, живших там 23 тысячи лет назад.
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