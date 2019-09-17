https://static.news.ru/photo/7a1983ca-d92c-11e9-96b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: archaeolog.ru

Российские учёные из Института археологии РАН обнаружили под Брянском святилище людей, живших там 23 тысячи лет назад.

Открытие было сделано экспедицией на палеонтологической стоянке Хотылево-2. Именно там учёные обнаружили священные места древних диких племён.

Исследователи нашли в окрестностях Брянска кострище, вкопанные фрагменты костей мамонта, скрытые под ними предметы и их расположение не оставляют сомнений в том, что эта площадка могла быть местом проведения ритуалов и обрядов, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Института археологии РАН.

Отмечается, что палеонтологическая стоянка Хотылево-2 является предметом изучения для учёных вот уже более 25 лет. В 2005 году археологи впервые обнаружили там ряд предметов, которые в совокупности говорили о сакральности рассматриваемого места. Однако центральная часть святилища открыта только сейчас.

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