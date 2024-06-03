Дело заведут на школьника, избившего дочь участника СВО Бастрыкин поручил СК расследовать избиение дочери участника СВО из Новосибирска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело после заявления участника спецоперации из Новосибирска об избиении школьником его 17-летней дочери, сообщили в ведомстве изданию Lenta.ru. По факту обращения военного проводится проверка.

Мужчина рассказал, что на его дочь в мае напал одноклассник и применил физическую силу, а также угрожал девочке расправой. Ей оказана медицинская помощь, девочка находится в стрессовом состоянии. Военный заявил, что не может сам защитить ребенка, так как находится в зоне проведения СВО. Он попросил Следственный комитет разобраться в ситуации и привлечь обидчика к ответственности.

Бастрыкин потребовал доклад по результатам проверки. Центральный аппарат СК взял ситуацию под контроль.

Ранее полицейские в Санкт-Петербурге задержали трех участников нападения на 33-летнего участника СВО, которые под пытками украли у него более одного миллиона рублей. Известно, что еще один фигурант дела о разбое пока находится на свободе.

Потерпевший рассказал, что двое его бывших сослуживцев предложили ему вложиться в покупку БПЛА, а затем перепродать их, чтобы получить выгоду. В машине его ударили электрошокером и применили силу, заставив проглотить неизвестную таблетку. В итоге из рюкзака бойца пропали один миллион рублей и €200. Потерпевшего высадили у кафе «Шахерезада», затем он обратился в полицию.