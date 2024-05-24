Появились детали дела о пытках бойца СВО ради 1 млн рублей В Петербурге задержали фигурантов дела о пытках и краже 1 млн рублей у бойца СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали трех участников нападения на 33-летнего участника СВО, которые под пытками украли у него более одного миллиона рублей, передает «Фонтанка». Известно, что еще один фигурант дела о разбое пока находится на свободе.

Информация об инциденте появилась накануне, 23 мая. Потерпевший рассказал, что двое его бывших сослуживцев предложили ему вложиться в покупку БПЛА, а затем перепродать их, чтобы получить выгоду. После того, как он согласился, компания поехала на юг города — там, в районе Шушар, машина неожиданно остановилась, в салон сели еще двое мужчин.

Далее, по словам пострадавшего, они ударили его электрошокером и применили силу, заставив проглотить неизвестную таблетку. В итоге из рюкзака бойца пропали один миллион рублей и €200. Потерпевшего высадили у кафе «Шахерезада», затем он обратился в полицию.

Ранее житель Урала, участвующий в СВО, заявил, что банк в одностороннем порядке поднял ему платеж по ипотеке с 21 тысячи до 250 тысяч рублей, пока он находился на поле боя. Оказалось, что ему обещали предоставить кредитные каникулы с последующим продлением, однако через некоторое время выяснилось, что у него крупный долг перед банком.