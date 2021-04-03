Вандалы осквернили памятник героям в Псковской области

https://static.news.ru/photo/3040a668-948b-11eb-b2c9-96000091f725_660.jpg Фото: badnews60/vk.com

Неизвестные осквернили памятник героям 6-й роты в городе Острове Псковской области. Следственные органы начали проверку инцидента.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области организовано проведение доследственной проверки по выявленной в ходе мониторинга СМИ информации об осквернении памятника героям 6-й роты в городе Остров Псковской области, — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что на месте работают криминалисты и следователи. К памятнику выехал руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

Монумент возведён в честь трёх военнослужащих-островичей, геройски погибших во время боестолкновения с незаконными вооружёнными формированиями в Чечне. В феврале 2000 года 90 солдат задержали группировку боевиков численностью до 3000 человек на безвестной высоте 776.0 в Шатойском районе. Десантники бились до последнего. Выжили лишь шестеро. Участников той схватки порой ставят в один ряд с защитниками Брестской крепости.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ) после того, как в Ставропольском крае подросток станцевал на мемориале возле Вечного огня. Сам он уже опубликовал видео с извинениями, отметив, что взрослые провели с ним разъяснительную работу, и попросил прощения за свой поступок.