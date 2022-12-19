СК опубликовал кадры последствий крушения вертолета в Магаданской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области. На данный момент известно об одном пострадавшем из трех членов экипажа.

В ходе совершения аварийной посадки на площадку «Нявленга» в Ольском районе воздушное судно задело техническую постройку, перевернулось и загорелось.

На место происшествия направилась следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СК России, — сообщает СК.

Ранее стало известно о крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, на борту находились три человека, все они погибли. Пожар произошел на рулежной дорожке, сама взлетно-посадочная полоса не была задета. Цыденов сообщил, что инцидент с воздушным транспортным средством в Улан-Удэ мог произойти из-за технической неисправности или ошибки экипажа.

1 декабря двое россиян погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в Армении. По словам начальника регионального спасательного управления МЧС Геворга Седракяна, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.