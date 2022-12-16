Названы возможные причины крушения вертолета в Улан-Удэ Причинами катастрофы Ми-8 в Улан-Удэ могут быть ошибка экипажа или неисправность

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Крушение частного вертолета Ми-8 в Улан-Удэ могло произойти из-за технической неисправности или ошибки экипажа, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства республики. Он добавил, что семьи погибших членов экипажа вертолета получат помощь в размере 1 млн рублей.

Причины случившегося выясняются, предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку, — сказал глава республики.

Вертолет Ми-8 разбился в Улан-Удэ несколько часов назад. Катастрофа произошла на аэродроме Байкал. После крушения начался пожар. На борту воздушного судна находился только экипаж из трех человек. Все они погибли. В экстренных службах предположили, что причиной крушения мог стать пожар в двигателе.

Про предварительным данным, вертолет только поступил от авиазавода и еще не был передан заказчику, члены экипажа перегоняли его. По сведениям Telegram-канал Babr Mash владельцы собирались продать воздушное судно в Китай.