Двое россиян погибли при крушении самолета в Армении МЧС Армении сообщило, что погибшие при крушении самолета B55 были россиянами

Фото: МЧС Армении/РИА Новости

В Котайкской области Армении двое россиян погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета B55, заявил Sputnik Армения начальник регионального спасательного управления МЧС Геворг Седракян. По его словам, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.

Один из погибших был 1979, а другой — 1983 года рождения.

Седракян добавил, что самолет упал на территории песчаной шахты села Джрабер. Предварительной причиной крушения стала низкая видимость на фоне густого тумана.

Начальник регионального управления МЧС отметил, что в настоящее время части судна продолжают дымиться — уцелел только хвостовой отдел. Тела погибших пока не эвакуированы, поскольку сотрудники Следственного комитета продолжают работу на месте ЧП.

В55 — легкий двухмоторный самолет американской компании Beechcraft.

Ранее в Омской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. По неподтвержденным данным, у воздушного судна отказал один из двигателей. На борту находились вахтовики.