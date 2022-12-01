Вертолет совершил вынужденную посадку в Омской области

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В Омской области вертолет совершил вынужденную посадку. По данным РЕН ТВ, у воздушного судна отказал один из двигателей.

Вертолет совершил вынужденную посадку в Омской области. По нашим данным, инцидент произошёл недалеко от деревни Киксы, — говорится в сообщении.

Пресс-служба МЧС России по Омской области сообщила NEWS.ru, что экстренную посадку совершил Ми-8. На его борту находились восемь вахтовиков. В результате инцидента никто не пострадал. На место ЧП выехали экстренные службы.

В конце ноября под Тверью два человека погибли в результате крушения вертолета. На борту находились пилот и пассажир.

Ранее сообщалось, что на востоке Республики Корея пять человек погибли в результате крушения вертолета. По данным СМИ, инцидент произошел в восточном прибрежном округе Янъян возле буддийского храма на холме. Вертолет S-58T американского производства совершал облет местности для исследования лесного массива и выявления возможных пожаров.