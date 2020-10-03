СК начал проверку из-за гибели морских животных на Камчатке

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Следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержаниЕ нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.

Проводится процессуальная проверка по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива Камчатского края, — сообщили РИА Новости в региональном СУ СК РФ.

По предварительным данным, гибель морских обитателей произошла в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтепродуктов из неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные. Из-за этого и вода изменила цвет.

Специалисты уже взяли дополнительные пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка для лабораторных исследований. По итогам проверки следствие даст правовую оценку случившемуся.

Как писал NEWS.ru, загрязнение воды на Халактырском пляже могло произойти из-за течи нефтепродуктов из коммерческого танкера. Об этом рассказал инсайдер в экстренных службах Дальневосточного региона. Мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но, по предварительным данным, это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведётся поиск.

Ранее Минобороны опровергло информацию о загрязнении воды на Камчатке Тихоокеанским флотом.