Систему QR-кодов на транспорте ввели на Камчатке

Камчатский край вторым среди российских регионов ввёл систему QR-кодов, подтверждающих пройденную вакцинацию от коронавируса или перенесённое не ранее полугода назад заболевание, на общественном транспорте. Она заработала 23 ноября на межмуниципальных автобусах и внутренних авиаперелётах, передаёт пресс-служба регионального правительства. Днём ранее систему ввели на всех внутренних пассажирских маршрутах Татарстана.

QR-коды или другие подтверждающие документы необходимо предъявлять при посадке на все региональные авиарейсы, а также на шесть межмуниципальных автобусных маршрутов, отправляющихся из Петропавловска-Камчатского. Принимаются также справки о медотводе от вакцинации и о наличии антител. В случае отсутствия подтверждения пассажиру откажут в поездке, вернув оплату за билет в полном объёме.

Как заявил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов, в первой половине дня после введения системы инцидентов на транспорте не было.

Межмуниципальные перевозчики подготовились к такой проверке документов, ожидались некоторые трудности, но пассажиры оказались ответственные и за первую половину дня у всех желающих уехать или улететь были необходимые документы, — сказал Каюмов.

Накануне систему QR-кодов ввели в общественном транспорте Татарстана. Документы необходимо предоставлять на городском, пригородном и межмуниципальном общественном транспорте, включая метро. Не нужны QR-коды только для поездок на такси и между регионами. Утром из общественного транспорта только в Казани высадили 500 пассажиров, в городе встал трамвайный маршрут, образовались очереди и произошёл ряд инцидентов с контролёрами.