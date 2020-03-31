https://static.news.ru/photo/bcc9e6ce-7332-11ea-a9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежный покров в Москве должен растаять уже к субботе, 4 апреля. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Уже завтра-послезавтра температура будет положительной, снег начнёт уплотняться и частично таять. Думаю, что к субботе он растает, — рассказала РИА Новости Позднякова.

Она пояснила, что нужно три дня плюсовых температур, чтобы растаял снежный покров в 3–6 см.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода и температура смогут поспособствовать заметному снижению распространения коронавирусной инфекции. Метеоролог считает, что наиболее благоприятной средой для борьбы с коронавирусом станет жаркая и сухая погода. Доктор биологических наук Анча Баранова пояснила, что «затормаживать» распространение вируса сможет даже температура выше 21 градуса.