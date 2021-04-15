Силовики вновь пришли в администрацию Геленджика с обысками

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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Геленджика проводят обыски у помощника и двух заместителей главы города Алексея Богодистова. Это уже четвёртый визит силовиков в администрацию за последние месяцы.

В кабинетах трёх сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. Мероприятия проводятся у двух заместителей и у моего помощника, — цитирует «М24» сообщение Богодистова.

В середине февраля Богодистов заявлял о третьем за месяц визите в мэрию сотрудников ФСБ. Тогда они провели обыски в управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений, их интересовала документация, связанная с деятельностью ООО «Стройинвест». По данным РБК, застройщик ЖК «Солнечный» в Геленджике уже фигурировал в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.

Как писал NEWS.ru, обвиняемый во взяточничестве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев может лишиться свободы на 15 лет. Максимальное наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) предполагает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определённые должности. Ранее при обыске по месту жительства чиновника правоохранители обнаружили запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекцию дорогих часов и другие предметы роскоши.