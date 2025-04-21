Сильный пожар вспыхнул в квартире в Красногорске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сильный пожар вспыхнул в доме в подмосковном Красногорске, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, горит квартира в многоэтажке ЖК «Изумрудные холмы».

Жители эвакуируются самостоятельно по лестницам. При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Там отметили, что из здания вышли 35 человек, при этом один пострадал.

Ранее грузинский ресторан «Джонджоли» загорелся в центре Москвы. По данным МЧС, прибывшие на вызов спасатели обнаружили вспышку жировых отложений в мангале во время приготовления пищи. Именно это стало причиной пожара. Как уточнили в ведомстве, эвакуация посетителей ресторана не потребовалась. В результате обошлось без пострадавших.

До этого в Москве в премиальном яхт-клубе Royal Yacht Club загорелась плавучая баня. Ее стоимость достигает 14,5 млн рублей. Всех посетителей эвакуировали. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил всю крышу.

20 апреля в Астрахани пятеро детей в возрасте от 4 до 11 лет погибли в результате пожара в частном доме. Огонь вспыхнул посреди ночи. При этом матери несовершеннолетних в этот момент дома не было. Следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.