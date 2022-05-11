Сибиряк заблудился в тайге и обманул медведя при помощи мешка с орехами

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41-летний житель Забайкалья Степан Жарких отправился в лес собирать кедровые орехи, однако заблудился и был вынужден заночевать в тайге. Чтобы отвлечь внимание медведя от собственной персоны, ему пришлось выкинуть целый мешок добытых шишек, пишет «КП-Иркутск».

Иду и слышу, где-то неподалеку швыркает медведь. Я подумал, что он сейчас учует орехи, ведь 15-килограммовый куль с шишками я таскал на горбу, и пойдёт за мной следом. Тогда решил сделать отвлекающий манёвр: бросил мешок с шишками, а сам побежал в другую сторону, — вспомнил Жарких.

Сибиряк спасся от медведя, но окончательно заблудился, так как убегал от хищника. Ему приходилось периодически останавливаться и даже ночевать в лесу при довольно низкой температуре воздуха. Жарких питался орехами и ягодами, найденными в лесу. Спустя неделю ему удалось добраться до села в Бурятии, где местные жители оказали ему необходимую помощь. Как выяснилось, всё это время мужчину искали полицейские и волонтёры.

Ранее охотовед Валерий Кузенков заявил, что бурые медведи иногда раскапывают могилы и поедают трупы, сейчас они представляют даже большую угрозу, чем волки. Он посоветовал россиянам постоянно шуметь, находясь в лесу: в таком случае зверь почувствует приближение другого существа и уйдёт.