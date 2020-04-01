Шутка про буузный сок в тетрапаках повеселила жителей Бурятии

https://static.news.ru/photo/d04a80e2-741c-11ea-803c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Читатели паблика «Бурятия онлайн» оценили пост-шутку администраторов о буузном соке, который якобы хотят продавать в тетрапаках. Буузы — бурятское национальное блюдо и гастрономический бренд.

Бизнес-план по розливу жидкости якобы уже выиграл грант в Сколково в 3 миллиона рублей, говорится в публикации.

Я не всегда хотел есть буузы, А вот пить сок — хотелось всегда. Так ко мне пришла идея буузного сока в маленьких коробках, — приводит паблик слова Григория Цыренова, автора стартапа.

Подписчики довольно быстро поняли, что эта новость — первоапрельская шутка, и начали придумывать, как её усовершенствовать. Многие читатели поблагодарили администраторов паблика — им удалось поднять людям настроение в непростое время самоизоляции, сообщает «МК в Бурятии».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала шутку о «лучшем пропуске» во время карантина в российских городах. Сенатор от Карачаево-Черкесии Ахмет Салпагаров поинтересовался, будут ли сотрудники производств получать какие-либо пропуска для похода на работу. На это Матвиенко, сославшись на народный юмор, заявила, что «лучшим пропуском будет купюра в пять тысяч рублей». На слова спикера сенаторы ответили смехом, писал NEWS.ru.