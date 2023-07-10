Рогов сообщил о ликвидации штурмовой группы ВСУ в Запорожской области

Фото: МО РФ

Штурмовая группа ВСУ была ликвидирована в Запорожской области, сообщил лидер общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. В состав спецгруппы входили 30 человек, в результате огневого поражения были уничтожены не менее пяти человек, семь получили ранения.

Ликвидирована спецгруппа ВСУ, пытавшаяся прорваться к нашим позициям. Сегодня ночью в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки на Васильевском направлении Зпорожского фронта нашей разведкой было вскрыто движение спецгруппы нацистов в количестве около 30 нацистов. По ней было нанесено огневое поражение, в результате чего ликвидировано не менее 5 и ранено 7 боевиков, — написал Рогов.

Рогов добавил, что оставшиеся в живых военнослужащие Украины отступили.

Ранее лидер общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» заявил, что солдаты ВСУ покинули свои позиции вблизи населенного пункта Пятихатки Запорожской области. По его мнению, это решение со стороны украинского военного руководства стало внезапным и неожиданным. При этом он подчеркнул, что силы противника несли большие потери на этом участке фронта. Рогов добавил, что украинские военные могли отступить, чтобы произвести ротацию состава или перегруппировку войск.

До этого он сообщил, что украинская армия начала наступление с использованием новых резервов на значительном участке фронта в районе Орехова. По словам Рогова, российские военные ответили на эту атаку интенсивным обстрелом.