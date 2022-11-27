Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки Штормовое предупреждение объявлено в связи с волнами до девяти метров у берегов Камчатки

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Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки в связи с высокими волнами в Беринговом море. Об этом собщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Отмечается что высота волн, согласно прогнозу, будет достигать девяти метров.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в середине ночи 28 ноября на северо-восточном побережье Камчатки, в районе 11290 (Олюторский муниципальный район) прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-9 метров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что явление сохранится до середины дня 28 ноября. При этом волнение на море не несет угрозы для населенных пунктов на побережье, но угрожает судам. В частности, при нарушении правил судовождения повышается риск чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах с возможными нефтеразливами, способными повлечь угрозу экологической безопасности в прибрежных акваториях.

В этой связи руководителям судоходных компаний рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Ранее сообщалось, что на территории города Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за опасности появления смерчей над Черным морем.