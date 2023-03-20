SHOT: упавший под Тулой беспилотник был начинен взрывчаткой

Фото: t.me

Упавший под Тулой 19 марта беспилотный летательный аппарат был начинен взрывчаткой, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации канала, БПЛА нес около двух килограммов кумулятивных боеприпасов, предназначенных для поражения броневых подвижных и стационарных целей. Минобороны РФ информацию не комментировало.

SHOT отмечает, что размер крыльев беспилотника составляет 2,9 метра, длина фюзеляжа — 1,2 метра. Предположительная дальность полета БПЛА — 600 км.

19 марта стало известно, что в Одоевском районе Тульской области упал беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Его обнаружили между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов. В результате инцидента никто не пострадал. Позднее были опубликованы кадры с места падения БПЛА.

2 марта в районе поселка Березовский в Киреевском районе Тульской области прогремел взрыв, от которого у местных жителей в домах задрожали стекла. На месте происшествия в лесополосе нашли обломки неустановленного предмета, разбросанные на сотни метров. Сообщалось, что на месте взрыва обнаружили воронку диаметром 1,5 метра и глубиной около 0,5 метра.