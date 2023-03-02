Взрыв перепугал жителей поселка под Тулой Baza: взрыв произошел в поселке под Тулой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Тульской области в поселке Березовский утром произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Baza. Местные жители рассказали, что слышали громкий звук, от взрыва у них затряслись дома. Что именно взорвалось, пока неизвестно.

На месте взрыва в лесу обнаружили воронку глубиной примерно 0,5 метра. Вокруг все было усыпано пеплом, погибли несколько птиц, которых обнаружили там же. Сообщается, что территория оцеплена полицией, жителей не пускают к месту. На месте работают взрывотехники.

Опубликованы фото и видео с места. На кадрах можно увидеть обломки неизвестного предмета.

Уточняется, что взрыв прогремел около 8 часов утра в районе улицы Молодежной.

Сведений о пострадавших либо возможных разрушениях не поступало. Каких-либо официальных комментариев по поводу случившегося пока не последовало. Обстоятельства выясняются.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о падении двух беспилотников в Крыму, предположительно, пытавшихся атаковать воинскую часть в ночь на 1 марта. Обломки дронов обнаружили в Сакском районе, пострадавших и разрушений на земле нет. Осколки задели стену одной из построек. По одной из версий, в Крыму упал сбитый украинский беспилотник Mugin 5 Pro.