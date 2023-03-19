Появились кадры с предполагаемого места падения беспилотника под Тулой

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Кадры с предполагаемого места падения неопознанного беспилотника в Одоевском районе Тульской области появились в Сети. Дрон неизвестного происхождения 19 марта обнаружили в поле между населенными пунктами Петровское и Маловель. БПЛА упал вдали от домов, никто не пострадал.

В комитете по региональной безопасности ранее сообщили, что на упавшем беспилотнике не обнаружено опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Угрозы местным жителям и инфраструктуре нет, на месте работают оперативные службы, заверили в комитете.

По данным Telegram-канала Baza, размеры дрона составляют 290 на 120 сантиметров. Принадлежность летательного аппарата устанавливается.

2 марта в районе поселка Березовский в Киреевском районе Тульской области прогремел взрыв, от которого у местных жителей в домах задрожали стекла. На месте происшествия в лесополосе нашли обломки неустановленного предмета, разбросанные на сотни метров. Сообщалось, что на месте взрыва обнаружили воронку диаметром 1,5 метра и глубиной около 0,5 метра. Никто не пострадал. Региональные власти назвали возможной причиной происшествия падение беспилотника.