В российских школах начнут изучать редкие языки Директор МГУ Маслов: в российских школах начнут изучать суахили и амхарский язык

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские школы начинают вводить уроки африканских языков суахили и амхарского, заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в ходе Международной парламентской конференции «Россия — Африка». По его словам, которые приводит ТАСС, в институте возрождается преподавание почти мертвых языков, таких, как йоруба и сомалийский, а также активно преподаются суахили, амхарский язык, язык зулу и другие.

В школах России начинают в качестве дополнительных языков преподаваться суахили и амхарский, чего, в общем, не было даже во времена Советского Союза. Это значит, что мы имеем сквозную подготовку школа — университет — работодатель, — заявил специалист.

Маслов подчеркнул, что новые поколения способны понимать менталитет и основные модели развития Африки. Ученый также отметил, что Африка — это «не просто большой и единый континент, в нем есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями».

Ранее РБК со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» сообщил, что жители России продемонстрировали повышенный спрос на изучение иврита, грузинского, сербского, китайского, турецкого и армянского языков. Языковые школы отметили два пика роста — с началом спецоперации и частичной мобилизации.