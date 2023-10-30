ВСУ обстреляли из танка Т-64 российское село SHOT: украинский Т-64 обстрелял село в Белгородской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT пишет, что украинский танк Т-64 обстрелял село Новая Таволжанка в Белгородской области. По данным канала, обстрел велся со стороны Харьковской области. Минобороны РФ информацию об этом не комментировало.

Как уточняет SHOT, всего по Новой Таволжанке было выпущено четыре снаряда калибра 125 мм. Канал утверждает, что пострадавших и повреждений в результате обстрела нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли приграничную деревню Городище. По его словам, никто из жителей не пострадал, перебоев в работе электроснабжения и газоснабжения нет, добавил он.

До этого Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли вторую попытку атаковать объекты в Курской области беспилотными летательными аппаратами. По данным оборонного ведомства, противовоздушная оборона вечером 26 октября перехватила дрон в районе города Курчатова, который расположен рядом с Курской АЭС.

За несколько часов до этого беспилотник самолетного типа ВСУ также пытался атаковать Курскую область. По данным российского оборонного ведомства, БПЛА был ликвидирован дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией региона.