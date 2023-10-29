ВСУ обстреляли деревню Городище под Курском Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Городище в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, никто из жителей не пострадал, перебоев в работе электроснабжения и газоснабжения нет, добавил он.

Подомовой обход продолжается, при необходимости окажем помощь в ремонте поврежденного имущества, — отметил губернатор.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли вторую попытку атаковать объекты в Курской области беспилотником. По данным оборонного ведомства, противовоздушная оборона вечером 26 октября перехватила дрон в районе города Курчатов, который расположен рядом с Курской АЭС.

За несколько часов до этого беспилотник самолетного типа ВСУ также пытался атаковать Курскую область. По данным российского оборонного ведомства, БПЛА был ликвидирован дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией региона.

Роман Старовойт 25 октября рассказал, что украинские войска обстреляли деревню Городище Рыльского района. По его словам, населенный пункт лишился газа и электроснабжения. В результате обстрела были повреждены фасады и заборы трех жилых домов. Среди мирных жителей никто не пострадал, пояснил губернатор.