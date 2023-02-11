SHOT: сотрудница салона связи попросила мужа разыграть ограбление

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В подмосковном Талдоме мужчина совершил налет на салон связи, украв при этом пустой конверт, сообщает Telegram-канал SHOT. Злоумышленник оказался мужем сотрудницы салона, которая попросила его исполнить роль грабителя, чтобы скрыть большую недостачу.

Правонарушение было совершено прямо перед закрытием. Мужчина в черной куртке и маске ворвался в помещение и, угрожая сотруднице ножом, схватил конверт и скрылся. Девушка позвонила в полицию и заявила о краже 164 тысяч рублей.

Силовики прибыли на место происшествия, опросили кассиршу, изучили записи с камер видеонаблюдения и составили фоторобот преступника. В итоге схема была раскрыта. Как выяснили правоохранители, девушка поняла, что у нее образовалась значительная недостача, и решила выпутаться из сложившейся ситуации, инсценировав ограбление. Полиция в настоящее время проводит проверку.

Ранее в Ногинске сотрудник курьерской компании СДЭК подстроил ограбление своего пункта выдачи. По данным Telegram-канала Mash, мужчина привел своих знакомых, которые брызнули ему в лицо перцовкой и забрали 140 тысяч рублей. На ограбление злоумышленникам хватило меньше 20 секунд.