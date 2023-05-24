Российские журналисты попали под обстрел ВСУ в Белгородской области РЕН ТВ: ВСУ обстреляли из миномета журналистов у КПП в Белгородской области

Фото: МО Украины

РЕН ТВ сообщает, что российские журналисты, работавшие у КПП в Козинке в Белгородской области, попали под обстрел Вооруженных сил Украины. По информации телеканала, пострадавших нет. Минобороны России информацию не комментировало.

Националисты обстреляли КПП в Козинке в Белгородской области. В этот момент там работала съемочная группа «Известий», передает корреспондент Ксения Солдатова, — говорится в сообщении.

23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате утренних обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ ранены 12 мирных жителей, повреждены 29 частных жилых домов и три машины. Он рассказал, что под обстрелы попали населенные пункты Грайворонского городского округа Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, а также Новостроевка.