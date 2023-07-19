SHOT: похитителя шестилетней девочки из Шахт судили за изнасилование

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Похититель шестилетней девочки из города Шахты Ростовской области ранее уже отбывал уголовное наказание за изнасилование, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, всего на счету 41-летнего мужчины значатся минимум четыре преступления, помимо изнасилования его судили за разбой и кражи.

По данным SHOT, надругаться над своей нынешней жертвой мужчина не успел, при первом осмотре на теле девочки не было найдено следов насилия.

О похищении шестилетней девочки из города Шахты сообщалось накануне. К поискам несовершеннолетней привлекали кинологов, полицию и волонтеров. Вечером 18 июля ребенка нашли. По данным SHOT, пока родители одевали трехлетнего брата девочки, к ней подошел мужчина и увел в неизвестном направлении. Их засекли камеры в магазине «Господин Ростов», где злоумышленник купил себе пиво, а ребенку — сладости.

Ранее правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении шестилетней девочки в городе Шахты Ростовской области. В настоящее время следователи выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.