Погоня в Башкирии закончилась нападением с лопатой на полицейских

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские в Башкирии задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками, и его отца — за нападение на сотрудников правоохранительных органов с лопатой, сообщает Telegram-канал SHOT. Против 26-летнего мужчины завели административное дело, а против его отца — уголовное.

Полицейские проводили рейд в Миякинском районе и проверяли водителей на трезвость. У сотрудников правоохранительных органов была наводка на одного из местных жителей, который подозревается в торговле наркотиками. Поступила информация, что подозреваемый передвигается на автомобиле Toyota без прав.

Когда этот автомобиль подъезжал к посту ГИБДД, сотрудники попытались его остановить. Водитель решил скрыться от полиции. Началась погоня, в ходе которой стражи порядка применили табельное оружие.

Автомобиль подозреваемого доехал до села Ерыкалово, где он проживал. Мужчина заперся в своем частном доме и отказывался пускать полицию. В какой-то момент на сотрудников полиции набросился с лопатой отец 26-летнего мужчины. Ее отобрали, однако тот успел нанести сотруднику полиции несколько ударов кулаком.

Ранее автомобиль Mercedes-Benz G-класса при попытке уйти от погони полиции на трассе Красноярск — Канск задымился, сгорел на ходу и врезался в отбойник. Водитель Gelandewagen выжил в ДТП. Он был трезв, у него также были документы на внедорожник. Виновника аварии привлекли к административной ответственности.