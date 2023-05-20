SHOT: на севере Крыма нашли украинский беспилотник

Фото: muginuav.com

Беспилотник Mugin-5

Telegram-канал SHOT сообщил, что на севере Крыма обнаружен украинский беспилотник Mugin-5 Pro, способный нести до 25 килограммов взрывчатки. По данным канала, БПЛА упал 20 мая, его нашел один из местных жителей. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Согласно сведениям канала, размер беспилотника в длину составляет три с половиной метра. В воздухе он может находиться около семи часов и развивать скорость до 150 км/ч. Его стоимость составляет примерно 800 тысяч рублей. В настоящее время осмотром БПЛА занимаются специалисты.

Ранее SHOT сообщал, что предмет, похожий на дрон, был найден в Москве возле здания Академии водного транспорта на Новоданиловской набережной. По сведениям канала, его обнаружил охранник, который вызвал полицию. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об уничтожении БПЛА в районе Шебекино. По его словам, никто не пострадал.

13 мая SHOT сообщил об уничтожении российскими пограничниками украинского БПЛА в районе Шебекино Белгородской области. Канал отмечает, что сотрудники погранслужб взорвали дрон, при взрыве никто не пострадал. Источник предполагает, что беспилотник мог проникнуть на территорию России после того, как пересек границу со стороны села Плетеневка Харьковской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.