Беспилотник нашли возле здания вуза в Москве SHOT: в Москве возле здания Академии водного транспорта нашли беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что в Москве возле здания Академии водного транспорта на Новоданиловской набережной нашли беспилотник. По сведениям канала, на месте работают экстренные службы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, предмет, похожий на дрон, нашел охранник вуза утром 20 мая в траве возле здания университета. Он сразу же вызвал полицию.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.

После инцидента власти Москвы ввели запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни правоохранительные органы столицы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.