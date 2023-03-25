SHOT: мужчина расстрелял петардами администрацию Подольска

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В Подольске мужчина расстрелял петардами Администрацию города, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации издания, злоумышленник вооружился петардой «Римская свеча» и четырьмя петардами типа «Корсар-6», подошел к зданию администрации города и стал закидывать его территорию.

В результате его действий была повреждена доска почета с фотографиями городских чиновников. Поджигатель с места преступления скрылся, его поисками заняты правоохранительные органы.

Отмечается, что прибывшие на место полицейские обнаружили и изъяли использованную пиротехнику.

В конце августа 2022 года губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что мужчина поджег здание администрации. По его словам, злоумышленник бросил в сторону центрального входа две бутылки с зажигательной смесью и скрылся. Возгорание оперативно потушили, пострадал один из пожарных, ему оказали медицинскую помощь.

В феврале этого года подростки из Калининграда совершили диверсию на железнодорожных путях по указанию куратора из мессенджера — они подожгли релейный шкаф на главном железнодорожном пути. На такой шаг несовершеннолетние пошли после того, как злоумышленник предложили им денег в Telegram.