SHOT: дроны ВСУ четырежды пытались атаковать село в Брянской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал SHOT сообщает, что дроны Вооруженных сил Украины четырежды пытались атаковать село Азаровка Стародубского района Брянской области. По информации канала, беспилотники сбросили на населенный пункт «неустановленную взрывчатку». Минобороны РФ информацию не комментировало.

По данным SHOT, атака на село, расположенное в 1,8 км от границы с Украиной, началась около полуночи. Канал пишет, что в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее украинские войска обстреляли село Полевые Новоселки. В результате атаки один человек пострадал. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что несколько домов в населенном пункте получили повреждения.

До этого под обстрел украинских войск попало брянское село Курковичи. В результате загорелся один из жилых домов. Среди населения пострадавших не было.

1 мая в Унечском районе Брянской области в результате подрыва железнодорожных путей сошел с рельсов грузовой поезд. Локомотив и несколько вагонов опрокинулись, после чего произошел пожар. 2 мая аналогичная авария произошла около станции Снежетьская — с рельсов сошли локомотив и 20 грузовых вагонов. По данным Telegram-каналов, на месте инцидента были слышны три взрыва.