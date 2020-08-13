Шнуров примет участие в выборах в Челябинске

https://static.news.ru/photo/34461fc0-dd63-11ea-ac0e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант Сергей Шнуров стал доверенным лицом председателя «Партии Роста» Бориса Титова на выборах в Заксобрание Челябинской области.

Я возглавил партийный список на выборах в челябинское Заксобрание. А Сергей Шнуров стал моим доверенным лицом. Так что теперь он может начинать пропаганду, — отметил Титов, слова которого приводит URA.RU.

При этом, по словам политика, между председателем и десятью сопредседателями партии не может быть никакой конкуренции.

Известно, что голосование намечено на 13 сентября — от «Партии Роста» выступит только Титов. Также в выборах участвуют «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», «Партия пенсионеров», «Родина» и «Зелёная альтернатива».

Шнуров вошёл в «Партию Роста» в феврале 2020 года. В ходе съезда в Москве 7 июля музыкант был избран одним из сопредседателей. После этого появилась информация о том, что артист собирается баллотироваться от партии в Госдуму в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Шнуров посвятил своё новое стихотворение забастовке на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ).

Артист разместил стих в своём Instagram, отметив, что нерешённые проблемы дают о себе знать.