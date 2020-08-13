«Все проблемы наружу вылазят»: Шнуров написал стих о забастовке на БелАЗе

https://static.news.ru/photo/08f01204-dd5e-11ea-b5df-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант и политик посвятил своё новое стихотворение забастовке на Белорусском автомобильном заводе (БедАЗ).

Артист разместил стих в своём Instagram, отметив, что не решённые проблемы дают о себе знать.

Все проблемы наружу вылазят, \ Если их 20 лет не решали. \ Забастовка, теперь на БелАЗе. \ Лукашенко поддержка большая! \ Вышли сотни людин \ И кричат как один: \"Уходи! Уходи! Уходи!«

Как писал NEWS.ru, в БелАзе опровергли информацию, что его работники вышли на забастовку. Как сообщили в пресс-службе завода, в настоящее время представители трудового коллектива проводят встречу с руководством города Жодино по ситуации в стране.

Ранее в СМИ появились сообщения, что работники различных цехов одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники присоединились к протестам. В частности, об этом написал Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках. В тот же день белорусские Telegram-каналы распространили информацию о «плане Б» на случай, если действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко признают победителям на выборах. В памятке сотрудникам предлагалось прийти на работу, собраться вместе на территории предприятия и потребовать от руководства поддержать проведение новых и честных выборов.