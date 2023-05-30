Школы России «заминировали» от лица создателя «Мужского государства»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

От лица лидера ультраконсервативного движения «Мужское государство» (признано экстремистской организацией в РФ, деятельность запрещена) Владислава Позднякова в полицию поступило письмо о минировании школ в российских регионах, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, преступник пригрозил захватить учебные учреждения вместе с боевиками.

Письмо с угрозами пришло утром 29 мая. Среди адресатов были указаны в том числе управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО), Свердловской и Томской области. После поступившего сообщения сотрудники полиции обследовали сотни школ. В некоторых учебных заведениях Красноселькупского и Приуральского районов ЯНАО провели эвакуацию детей и педагогов. Опасных предметов в школах не нашли.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил об эвакуации людей из Исторического музея на Красной площади, назвав причиной угрозу взрыва. Впоследствии эти сведения опровергли.

До этого 22 мая в Москве эвакуировали несколько районных судов из-за сообщений о минировании. Представители Мосгорсуда заявляли, что анонимные угрозы взрыва поступили в Чертановский, Басманный, Тушинский, Головинский, Останкинский, Кузьминский, Тимирязевский и Бутырский суды. Ни одна угроза не подтвердилась.