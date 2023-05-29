Музей на Красной площади эвакуируют из-за угрозы взрыва SHOT: Исторический музей на Красной площади эвакуируют из-за угрозы взрыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил об эвакуации людей из Исторического музея на Красной площади, назвав причиной угрозу взрыва. Впоследствии эти сведения опровергли.

По данным SHOT, на электронную почту музея пришло письмо с сообщением о минировании здания. Автор заявлял, что взрыв произойдет в 13:30. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Позже SHOT сообщил, что по результатам проверки взрывчатки в музее не обнаружили.

В Историческом музее также опровергли NEWS.ru информацию об эвакуации.

Мы работаем в обычном режиме, — сообщили в музее.

22 мая в Москве эвакуировали несколько районных судов из-за сообщений о минировании. Представители Мосгорсуда заявляли, что анонимные угрозы взрыва поступили в Чертановский, Басманный, Тушинский, Головинский, Останкинский, Кузьминский, Тимирязевский и Бутырский суды. Также СМИ писали об аналогичном сообщении, поступившем в Пресненский районный суд. Посетители и работники учреждений были в срочном порядке выведены из зданий, ни одна угроза не подтвердилась.

В начале мая в Москве более чем в 10 школ в разных районах также поступили сообщения о минировании, в учреждениях провели эвакуацию учеников и педагогов. В частности, проверка проводилась в школе в Бескудниковском проезде, были эвакуированы более 570 человек.