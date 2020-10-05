Школьников в Самарской области могут отправить на досрочные каникулы

https://static.news.ru/photo/f755e350-07a8-11eb-a0fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Самарской области обсуждают возможность возврата некоторых ограничений в целях борьбы с распространением коронавируса в связи с ростом числа заболевших внебольничной пневмонией и COVID-19 в регионе.

По данным пресс-службы областного правительство, рассматривается вопрос о досрочных двухнедельных каникулах в школах.

Кроме того, власти обсуждают рекомендации перевода максимального количества работников на удалённую работу, возврат лимита работы развлекательных и торговых центров, фуд-кортов, фитнес-клубов, а также запрет массовых мероприятий в помещениях и ряд других мер. В правительстве считают , что такой шаг позволит «качественно переломить ситуацию».

Ранее NEWS.ru писал, что школьников Курганской области каникулы начнутся на десять дней раньше обычного — с 16 октября. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом.

По данным на 6 октября, в России зафиксировали 11 615 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 237 504. Темп прироста составляет 0,9%.