Школьники в Новосибирске прервали забастовку против одноклассницы В Новосибирской школе бастующие против одноклассницы ученики временно вышли на уроки

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Ученики третьего класса одной из гимназий в Новосибирске временно прекратили акцию протеста против своей одноклассницы и вышли на занятия, сообщает «КП — Новосибирск». Как рассказывает издание, дети три недели не ходили на уроки в поддержку своей учительницы, на увольнении которой настаивает мать их одноклассницы.

По информации издания, конфликт начался зимой, когда в результате игры на куче неубранного снега после уроков одна из учениц получила компрессионный перелом позвоночника. Мать пострадавшей обвинила в происшедшем классного руководителя и стала добиваться ее увольнения. Другие родители выступили на стороне педагога и в знак своего протеста против требований женщины подбили детей с 17 апреля перестать ходить на уроки. Занятия посещает лишь одна девочка — та самая пострадавшая. Родители не скрывают, что больше выступают против мамы, чем против ребенка.

Эта женщина хочет уволить классного руководителя, который работает уже с большим стажем, авторитетный квалифицированный специалист. И весь класс стоит на том, <...> чтобы она прекратила свои эти гонения на учителя, — прокомментировал ситуацию отец одного из гимназистов.

После майских праздников появилась информация, что бастующие вышли на уроки. Однако уточняется, что это произошло из-за серии контрольных работ, которая будет длиться неделю. После этого родители намерены задействовать своих детей в продолжении акции протеста.

Ранее сообщалось, что ученики третьего класса новосибирской гимназии № 10 перестали посещать уроки из-за травли их учительницы. Родители школьников рассказали, что забастовка была организована из-за матери одной из учениц. Женщина унижает педагога и требует отстранить ее от работы, несмотря на протесты остальных.