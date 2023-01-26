Школьника в Волгограде задержали за жестокое убийство матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде задержали 15-летнего школьника по подозрению в убийстве матери, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По версии ведомства, он 10 раз ударил спящую мать по голове молотком, после чего вонзил ей нож в шею. Женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство.

Тело 42-летней женщины было обнаружено 25 января в доме на проспекте Канатчиков в Волгограде. По данным следствия, ее сын расправился с ней утром, после чего сам обратился в полицию. При освидетельствовании на его одежде и теле были обнаружены множественные следы крови. Мотивы преступления пока не установлены.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. Назначен комплекс судебных экспертиз. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела следователями СКР будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы подозреваемого, — рассказали в СКР.

Ранее сообщалось, что в Уфе 18-летний студент убил мать после того, как она спрятала его блокнот с паролями от аккаунтов в соцсетях. Студент взял нож и нанес матери несколько ранений. Затем он отправил сообщение сводному брату, в котором написал, что убил мать. Сводный брат вызвал полицию, а молодого человек задержали.